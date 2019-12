Attiva a Reggio Emilia la campagna ‘Regala una coperta’ a favore delle persone senza fissa dimora

In occasione dell’inizio dell’accoglienza invernale, che durerà fino al 31 marzo, l’Unità di Prossimità gestita dalla cooperativa centro sociale ‘Papa Giovanni XXIII’ di Reggio Emilia, in collaborazione con il Comune di Reggio Emilia, lancia la campagna “Regala una coperta”.

L’iniziativa è volta a raccogliere esclusivamente giacche invernali, coperte pesanti e sacchi a pelo, per coloro che vivono situazioni di disagio, in particolare per persone senza dimora.

L’Unità di Prossimità, durante le uscite sul territorio, si preoccuperà di distribuire tali donazioni alle persone che ne necessitano.

Vestiti e coperte da donare possono essere consegnati all’ufficio di Up – Unità di prossimità di via Guittone d’Arezzo 3 a Reggio Emilia, tutti i venerdì dalle 9 alle 11.

Altri dettagli sono reperibili sul profilo Facebook e Instagram “Unità di Prossimità”.

Per ulteriori informazioni telefonare al 347.1161154