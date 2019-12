Babele in piazza domenica a Fiorano

Fra le iniziative di ‘Natale a Fiorano’ domenica 15 dicembre 2019, dalle ore 14.30 in poi, in Piazza Ciro Menotti torna Natale FreePower, organizzato da Babele in collaborazione con l’amministrazione comunale, con l’attiva partecipazione di tante persone della parrocchia di Fiorano, delle famiglie dei ragazzi che frequentano il Get Babele e la collaborazione dei dipendenti comunali e dei negozi.

Sarà una domenica pomeriggio con giochi e diverse attività gratuite per i bambini dagli 8 anni e i ragazzi. Più di 700 pacchetti e altri premi attendono tutti i partecipanti che saranno premiati. Un ringraziamento particolare quest’anno va alla Gelateria Officina del Gelato che ha offerto buoni per tutti i partecipanti.

L’obiettivo educativo non è solo quello di portare in piazza e riunire i bambini con le famiglie, ma anche promuovere una cultura dello scambio e del dono, tra i ragazzi stessi che riceveranno pacchetti sorpresa, forse non desiderati, ma che potranno portare in dono in famiglia o ad amici.