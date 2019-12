Previsioni meteo Emilia Romagna, venerdì 13 dicembre

Al mattino coperto o molto nuvoloso, con precipitazioni deboli-moderate sul crinale, con quota neve che varia dai 100 metri dell settore occidentale ai 1000 metri del settore orientale; precipitazioni deboli sulla pianura centro-occidentale, dove potranno essere localmente nevose, o sotto forma di acqua mista a neve. Nel pomeriggio tendenza ad attenuazione della nuvolosità sul settore occidentale, mentre avremo ancora deboli precipitazioni sul settore centro-orientale, in rapido esaurimento. Ampie schiarite dalla serata. Temperature: minime in diminuzione con gelate, valori compresi tra -4 gradi sulla pianura emiliana e 1 grado sulla fascia costiera; massime stazionarie o in lieve aumento sull’Emilia, con valori intorno a 3-6 gradi, in aumento sulla Romagna, dove saranno comprese tra 8 e 10 gradi. Venti:in pianura al mattino venti deboli dai quadranti orientali, con rinforzi da sud-est sul mare, in rotazione dal pomeriggio da nord-ovest, sempre con rinforzi sul mare.

Sui rilievi al mattino venti deboli-moderati da sud-ovest, con rinforzi sui rilievi centro-orientali. Dal pomeriggio rotazione dei venti da nord-ovest, di forte intensità lungo tutto l’Appennino; rinforzi sul settore orientale con raffiche di forte intensità. Mare: al mattino poco mosso, con moto ondoso in progressivo aumento; dal pomeriggio da mosso a molto mosso.

(Arpae)