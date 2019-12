Tariffa Puntuale, la distribuzione dei contenitori prosegue nelle frazioni di Nonantola

La Tariffazione Puntuale (sistema per la gestione dei rifiuti indicato dalla Legge Regionale) entrerà in vigore a Nonantola il 1 gennaio 2020. Intanto prosegue la distribuzione dei nuovi contenitori e dopo due settimane in città il servizio si è spostato nei punti collocati nelle altre aree del territorio (l’accesso è aperto a tutti e non solo ai residenti delle frazioni).

E’ importante attivarsi al più presto al cambio obbligatorio del contenitore perché dal primo gennaio saranno gestiti solo i raccoglitori nuovi. Si raccomanda di fare attenzione perché per gli inadempienti sono previste sanzioni.

I punti di distribuzione dei contenitori: calendario

Sala civica Campazzo, via Farini 28: da giovedì 12 a sabato 14 dicembre 2019. Gli orari: giovedì – venerdì dalle 15,30 alle 18,30 e il sabato dalle 9,00 alle 13,00

Circolo ARCI La Grande, Via Guercinesca Est 1, da lunedì 16 a mercoledì 18 dicembre 2019 dalle 15,30 alle 18,30

Tariffa puntuale in vigore a Nonantola dal 1 gennaio 2020

La tariffazione puntuale è tra gli strumenti più efficaci per creare le migliori sinergie positive tra prevenzione e riciclaggio e ottenere una maggiore equità che permette di far pagare in relazione all’effettivo servizio erogato e non solo in base ai metri quadri o ai componenti della famiglia.

Il nuovo sistema premia i cittadini virtuosi

La tariffa puntuale è un sistema che premia gli utenti virtuosi, in particolare tutti i cittadini che fanno una migliore raccolta differenziata e riducono la loro produzione di rifiuti

È un sistema di calcolo non più basato solo sui metri quadrati dell’abitazione o sul numero dei componenti del nucleo familiare ma correlato anche al quantitativo di rifiuti indifferenziati effettivamente prodotti Ai fini del calcolo della tariffa viene conteggiato il numero di svuotamenti del solo contenitore dell’indifferenziato.