Tavolo DEMM: prosegue l’impegno per il rilancio aziendale

Oggi in Regione, presso l’assessorato alle Attività Produttive, si è svolto l’incontro tra la DEMM srl, le organizzazioni sindacali e le RSU, alla presenza anche di Città metropolitana e Comune di Alto Reno Terme, per individuare le azioni a sostegno del rilancio dell’azienda e dei posti di lavoro.

Si è trovato un accordo per l’alienazione delle macchine giudicate non funzionali a favore dell’acquisto di macchine ed attrezzature giudicate più performanti per incrementare e recuperare efficienza e quote di mercato.

Si confermano inoltre gli investimenti previsti dal piano industriale dell’accordo quadro e le manutenzioni indispensabili per lo stabilimento.

DEMM srl e sindacati, insieme alle RSU e all’Agenzia regionale del lavoro si incontreranno quanto prima per individuare l’ammortizzatore sociale più idoneo per il mantenimento dei livelli occupazionali e in ogni caso, prima della scadenza della CIGS in corso.