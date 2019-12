Agevolazioni TARI, circa 61mila euro deliberati dal Comune di Formigine

Confermata per il 2019 la concessione di agevolazioni sociali alle utenze domestiche da parte del Comune di Formigine. La misura è pensata per salvaguardare le persone meno abbienti. Due le modalità di applicazione del sostegno: un aiuto economico diretto a soggetti nullatenenti o in grave disagio economico (titolari di pensioni minime, sociali, persone assistite dai servizi sociali, con reddito non superiore al minimo vitale) oppure una riduzione percentuale della tariffa applicata rapportata agli indicatori ISEE. Con questa misura, a valere sull’anno 2019, saranno quindi riconosciuti contributi diretti a 81 assisititi per circa 17mila euro totali, mentre saranno 232 le posizioni che riceveranno sconti sulla TARI perchè in possesso dei limiti ISEE stabiliti. La delibera – approvata il 5 dicembre – impegna quindi circa 61mila euro a sostegno di 313 famiglie in difficoltà economica.