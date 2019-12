Concerto di Natale domenica al Michelangelo di Modena

All’interno della rassegna dell’Università per la Terza Età “Natale Insieme 2019”, domenica 15 dicembre alle ore 16,30 appuntamento presso il Cineteatro Michelangelo di Modena con lo spettacolo musicale “Swingin’ Christmas, Natale in Swing” a cura della Mutina Swing Orchestra, orchestra costituita nel maggio 2005 sotto l’egida dell’Università per la Terza Età di Modena.

La Mutina Swing Orchestra si avvale di strumentisti provenienti da esperienze diverse, uniti dalla comune passione per la musica swing, sudamericana e rhythm ‘n’blues.

Un vero e proprio concerto di Natale suonato tutto a ritmo di swing ma non mancheranno anche brani classici internazionali.

Concerto arricchito dalla voce solista di Patty Valle e dalla voce narrante di Rosanna Sotgiu in pieno clima natalizio.