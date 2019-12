Neve, situazione regolare sulle provinciali

Le precipitazioni nevose in corso non stanno causando particolari disagi sulle strade provinciali anche perché sono concentrate più in città e pianura che in montagna. Gli uomini della Città metropolitana stanno al momento intervenendo solo con salature preventive nelle strade di valico della montagna est.

Si raccomanda di prestare attenzione all’asfalto viscido e di circolare con gomme da neve o catene a bordo anche se, il previsto innalzamento della temperatura nelle prossime ore, dovrebbe ridurre il pericolo ghiaccio.