Pubblicato il disciplinare per il parco ex-Cappuccina

Sono stati pubblicati oggi, sui siti del Comune di Carpi e dell’Unione Terre d’Argine, il disciplinare di gara e le linee guida del concorso di progettazione del “Parco della Cappuccina”; e da martedì prossimo, 17 dicembre, sarà possibile parteciparvi sulla piattaforma https://www.concorsiarchibo.eu (unica modalità di iscrizione).

Il concorso indetto dall’Amministrazione comunale riguarda l’intervento di riqualificazione dell’area denominata “ex-Cappuccina”, in via Nuova Ponente, attraverso la realizzazione di un grande parco urbano: «uno spazio pubblico – si legge nelle “Informazioni generali” – capace di inserirsi nella città come elemento di ricucitura e volano di relazioni sociali e ambientali».

L’intervento sarà in continuità con le aree verdi adiacenti, «guardando alla più ampia rete ecologia esistente, passando attraverso il sistema dei luoghi in un’ottica integrata alle necessità di qualificazione, prima dell’area, poi della città».

«Il concorso – si legge ancora nelle “Informazioni” – richiede lo sviluppo di idee e una risposta tecnicamente matura, realistica, attenta alle dinamiche socio-culturali e allo genius loci della città, per un’area aperta, verde, accogliente e confortevole, di passeggio e sosta, svago e condivisione di tempi e spazi, con la tensione ad essere luogo inclusivo e generatore di relazioni intergenerazionali e interculturali: tra le persone, col territorio, con le funzioni circostanti anche in un più ampio concetto di resilienza. Sarà inoltre attesa la capacità di rilettura dell’importante profilo storico che ha caratterizzato l’area nel corso della trasformazione urbana».