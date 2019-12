Stamane a Castelnovo Monti l’incontro rivolto agli studenti sulle origini e le conseguenze di Aemilia

Questa mattina si è svolto all’Oratorio Don Bosco di Castelnovo un incontro rivolto agli studenti delle Scuole superiori, quindi i ragazzi di tutto l’Appennino, dedicato al processo Aemilia, alle sue origini, alla sentenza e alle sue conseguenze. Sul tema sono intervenuti il Sindaco di Castelnovo Enrico Bini, che con le sue denunce fu tra i primi a sostenere le indagini nel reggiano, il Procuratore di Reggio Emilia Marco Mescolini e il giornalista Paolo Bonacini.

“Ritengo sia stato un incontro bello e importante – spiega Bini – perchè i ragazzi sono attenti e sensibili su questi temi, e chiedono di saperne di più, di capire come sia stato possibile che la criminalità si radicasse sul nostro territorio. Informarli significa instillare anticorpi a nuove possibili infiltrazioni, rendere la nostra società più vigile, per cercare di far sì che infiltrazioni così vaste e profonde non si ripetano. Ovviamente penso che il lavoro per sradicarle non sia ancora concluso, lo hanno ribadito anche il Procuratore Mescolini e Paolo Bonacini, ma riuscire a coinvolgere i ragazzi e renderli protagonisti di queste battaglie per difendere il nostro territorio, la nostra economia, il lavoro e la sicurezza sociale, è un passaggio fondamentale”.