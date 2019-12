“Voci universitarie in musica” è il tradizionale appuntamento musicale delle festività natalizie

Anche quest’anno, nel tradizionale appuntamento natalizio, tre cori universitari uniti per un’occasione speciale di incontro all’insegna della buona musica: il Coro dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia (Unimore), diretto dal maestro Antonella Coppi, con il Coro dell’Università degli studi di Bolzano, diretto dal Maestro Johann van der Sandt, e quello dell’Università degli studi di Urbino diretto da Augusta Sammarini.

“Voci universitarie in musica” è il titolo della serata che si tiene sabato 14 dicembre, alle ore 21.00, presso la Chiesa di S. Agostino, piazzetta Pignedoli, a Reggio Emilia, un luogo suggestivo della città, in pieno centro storico.

“Il concerto di Natale è ormai un appuntamento tradizionale per tutti – afferma la dott.ssa Antonella Coppi, direttore del Coro Unimore – e chiude un anno molto impegnativo ma anche carico di grandi emozioni. L’attività del Coro è un’esperienza straordinaria di arricchimento per chi vi partecipa, studenti, docenti o personale tecnico. Il concerto di Natale poi è un’occasione festosa in cui la comunità universitaria si scambia gli auguri per le imminenti festività in una serata all`insegna della cultura e della musica”.

Il programma della serata prevede che i cori si esibiscano in un repertorio di canti tradizionali natalizi con il soprano Elisa Esposito (voce solista), Gerardo Gianolio, Matteo Lorenzo e Sergio Ruiu alla tromba, Leonardo Setti alle percussioni, Davide Bianchi e Luigi Maria Maesano al pianoforte.

Coro Unimore

Il Coro Unimore ha tra i suoi principali scopi quello di favorire lo sviluppo della cultura musicale giovanile sul territorio promuovendo l’aggregazione e la socializzazione universitaria anche attraverso scambi musicali con analoghe realtà italiane e internazionali. Mentre si appresta a celebrare il ventennale, molti sono i concerti, le esibizioni e gli scambi con altre università italiane e straniere. Il Coro è sede del Coordinamento Nazionale dei Cori e delle Orchestre Universitarie Italiane ed è curato e diretto sin dalla sua costituzione dal maestro Antonella Coppi.

Coro 1506 dell’Università degli Studi di Urbino

Coro non professionistico nato nel 2011 dalla collaborazione tra l’Università degli studi di Urbino e l’Istituto per la Musica Harmonia della stessa città. Composto da studenti, docenti e dipendenti dell’università e aperto ai cittadini, è diretto dal maestro Augusta Sammarini a cui si affianca, come preparatrice vocale, il maestro Valentina Bernardini. Il suo repertorio è costituito da brani della tradizione corale colta che spaziano dalla polifonia cinquecentesca fino ai canti popolari e ai gospel.

Coro unibzVoices dell’Università di Bolzano

L’unibzVoices, fondato nel 2016 dal prof. Johann van der Sandt, è l’ensemble corale ufficiale della Libera Università di Bolzano. Offre al pubblico una vasta gamma di musica corale della migliore qualità. L’adesione al coro è aperta non solo agli studenti ma anche alla comunità più ampia, divenendo così uno strumento culturale che tende a superare i confini della lingua.