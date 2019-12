Lite in una officina, tre denunce

Tre denunce, e il sequestro di un piccolo arsenale questo il bilancio di una lite scoppiata ieri pomeriggio in un’autofficina in zona Corticella tra i titolari dell’officina ed un cliente per probabili questioni legate ai costi e forse alle modalità della riparazione.

Sul posto è intervenuta la Polizia che ha sequestrato una pistola scacciacani, una mazza di legno, un coltello a serramanico e un taglierino.

Le denunce sono scattate a carico di tutti i soggetti coinvolti.