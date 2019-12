Messori (Fratelli d’Italia) su disagio al mercato di Formigine

Questa mattina al mercato di Formigine l’area pedonale si presenta così!

“Capisco non sia obbligatorio uscire di casa con neve e ghiaccio, ma se si confermano attività ed iniziative non sarebbe opportuno mettere in sicurezza l’area per consentire agli utenti di recarsi a fare spesa o due passi nel weekend soprattutto quando si tratta di un evento con una pedonalità elevata come il mercato cittadino?”

Marina Messori – Cosigliere Comunale Formigine e candidata alle elezioni regionali per Fratelli d’Italia