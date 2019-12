Al Teatro Celebrazioni il gruppo americano The Harlem Spirit of Gospel Choir

Giovedì 19 dicembre alle 21.00 ritornano in scena al Teatro Celebrazioni il gruppo americano The Harlem Spirit of Gospel Choir.

Il pubblico sarà nuovamente in festa insieme ad Anthony Morgan & co. per trascorrere con la famiglia e gli amici una bella serata a teatro coinvolti dai ritmi magici e coinvolgenti del gospel numero uno al mondo, l’originale, proveniente direttamente da Harlem. Sul palco le migliori voci che il panorama gospel statunitense offre, con un repertorio misto di brani che spaziano dal classico alla rivisitazione di tracce moderne.

The Harlem Spirit of Gospel Choir vanta grandi collaborazioni con artisti di fama internazionale, quali Steve Wonder, Diana Ross, Cindy Lauper e Aretha Franklin, oltre alla partecipazione come background vocale al disco di Ray Charles “So Help me God”. Un gruppo che si è esibito davvero in tutto il mondo: dall’Australia all’Argentina, dal Brasile al Canada, dal Giappone all’Africa, fino ad arrivare in Europa, dall’Inghilterra alla Francia, dai Paesi dell’est alla Germania. Ora il gruppo torna ad esibirsi, con un tour nazionale, in Italia, dove ha sempre saputo entusiasmare il pubblico coinvolgendolo in una grande festa.

Prevendite (da 34,50 a 21,00 euro) acquistabili presso la biglietteria del TEATRO CELEBRAZIONI (Via Saragozza 234, Bologna), aperta dal martedì al sabato, (ore 15.00 – 19.00), presso la biglietteria del TEATRO EUROPAUDITORIUM (Piazza Costituzione 4, Bologna), aperta dal lunedì al sabato (ore 15.00 – 19.00), attraverso il circuito TICKETONE, il circuito VIVATICKET, i punti d’ascolto delle Ipercoop, oltre alle prevendite abituali di Bologna e provincia e attraverso il sito www.teatrocelebrazioni.it.

PER INFORMAZIONI: www.teatrocelebrazioni.it | info@teatrocelebrazioni.it | 051.4399123