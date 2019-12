Basket, Bmr autoritaria in casa Molinella: al PalaRegnani finisce 81-60

Terza vittoria di fila per la Bmr Basket 2000 Scandiano, che si impone con un crescendo rossiniano nel match interno con Molinella. La formazione di Tassinari sale 22-13 già nel finale del primo quarto, per poi subire il parziale rientro bolognese per il 22-16 del 10’, poi allunga al +12 nel corso del secondo, grazie ad un parziale di 8-2; Molinella reagisce e torna a -5 grazie ad un break di 0-7 ma, dopo 4 punti consecutivi di capitan Germani, la Bmr allunga con decisione e chiude il primo tempo sul 45-28, trascinata da Sakalas. Nella ripresa Astolfi (5/7 dall’arco) e Pini mettono distanza ulteriore tra le due contendenti, mentre nel finale coach Tassinari dà spazio anche ai giovani, che tengono bene il parquet. Nel prossimo turno, ultimo d’andata, altra sfida interna contro Montecchio.

BMR BASKET 2000 SCANDIANO-MOLIX MOLINELLA 81-60

BASKET 2000 SCANDIANO: Brevini, Cunico 8, Astolfi 15, Bertolini L., Sakalas 20, Paparella, Pini 13, Caiti, Bertolini F., Germani 13, Magni 12, Piccinini. All. Tassinari.

PALLACANESTRO MOLINELLA: Brandani 6, Grazzi, Ranzolin 7, Zuccheri, Frignani 6, Bonanni 15, Lanzi, Manojlovic 5, Giuliani Gu. 15, Tedeschi, Caloia 6. All. Giuliani Ga.

Arbitri: Resca e Fiocchi di Ferrara.

Note: parziali 22-16, 45-28, 68-46.