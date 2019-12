Furto al Conad di Gattatico, ladri buongustai: spariscono vino, formaggi e prosciutti

Poco prima delle 23.00 di ieri, 14 dicembre, i carabinieri della stazione di Gattatico, attivati da un passante che si avvedeva del furto, sono intervenuti in via Ulisse Carmi a Taneto di Gattatico curando il primo intervento pertinente un sopralluogo di furto all’interno del supermercato Conad. Sul posto gli operanti hanno accertato che ignoti ladri, poco prima, dopo aver forzato la porta d’ingresso posteriore, si erano introdotti fraudolentemente all’interno dei locali che ospitano il supermercato asportando, stando ai primi controlli in corso di esatto inventario, bottiglie di vino, prosciutti e formaggi tutto in corso di esatto inventario. Sulla vicenda i militari dell’Arma hanno avviato le indagini in ordine al reato di furto aggravato a carico di ignoti.