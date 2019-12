Mario Perrotta con ‘Cantiere aperto Della Madre’ al Teatro Herberia di Rubiera

La stagione di prosa del Teatro Herberia di Rubiera, ideata e promossa da La Corte Ospitale, prosegue martedì 17 dicembre, alle ore 21, con Cantiere aperto Della Madre, uno spettacolo di Mario Perrotta, in scena insieme a Paola Roscioli, anteprima del nuovo lavoro che debutterà a gennaio 2020 al Piccolo Teatro di Milano.

Dopo aver indagato la figura evanescente dei padri contemporanei, Mario Perrotta nel secondo capitolo della trilogia In nome del padre, della madre, dei figli sposta la lente di ingrandimento sulla figura intoccabile della Madre – almeno per come la viviamo nel nostro paese.

Biglietto intero € 14; ridotto € 12 socio coop/arci/over65; ridotto € 8 under 25/docenti/studenti universitari/Utl; ridotto € 2 under 25 residenti a Rubiera.

Abbonamento SMART (5 spettacoli) € 50.

Pacchetto 3 spettacoli: per chi acquista un biglietto per due spettacoli, il biglietto per il terzo spettacolo è al costo di 2 euro.

La biglietteria del teatro è aperta ogni sera di spettacolo a partire dalle ore 20.