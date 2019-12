Sassuolo piange Padre Sebastiano Bernardini

Sassuolo piange la scomparsa di Padre Sebastiano Bernardini, cuore e anima del Ricreatorio San Francesco, protagonista indiscusso della vita sociale della nostra città e cittadino onorario dal 2017 (nella foto il giorno del conferimento).

Padre Sebastiano, nato a Verica di Pavullo novantadue anni fa, è sempre stato un vulcano di idee ed iniziative che, sempre, hanno coinvolto se non avuto al centro la nostra Sassuolo. Dal Ricreatorio San Francesco al Presepe Intinerante, in piazza Garibaldi fino alla giornata di venerdì scorso, da qualche anno era tornato a Pavullo per prendersi cura della sua creatura “Francesco e Chiara”.

Alla comunità dei frati cappuccini, ai famigliari, ai tanti amici che Padre Sebastiano ha lasciato, le più sentite e sincere condoglianze a nome di tutta la città di Sassuolo.