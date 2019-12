A Spilamberto prosegue il primo stralcio dei lavori all’Ex Direzionale Marconi

Proseguono i lavori del primo stralcio per la manutenzione straordinaria dell’Ex Direzionale Marconi, progetto presentato nell’ottobre 2018 nell’ambito del piano triennale 2019/2021, finanziato con il bilancio 2019 e approvato con una delibera di giunta il 30 settembre 2019. La cifra indicativa dei lavori a carico del Comune sarà di 50.000 euro (lattonerie, parte della facciata e sistemazione impianto fognario). La conclusione del cantiere è prevista entro marzo 2020. La seconda parte dell’intervento è programmato per il 2020 per altri 50.000 euro e porterà al completamento della sistemazione della facciata dell’edificio che ospita anche lo Spazio Culturale Il Faro.

Ricordiamo che, per permettere i lavori, a fine agosto 2019 si è costituito un condomino composto dal Comune, dall’istituto bancario presente nell’edificio e da alcuni soggetti privati. Questo percorso ha permesso di ripartire le spese tra i vari proprietari della struttura.