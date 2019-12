Crisi Mr Job: sciopero martedì 17 dicembre con presidio

“Da circa un mese la cooperativa Mr Job, una delle principali cooperative di logistica e facchinaggio in Italia e massima rappresentante di Agci (una delle tre centrali cooperative confluita in ACI) e che occupa circa 1.030 lavoratori in Emilia Romagna di cui circa 700 operanti sul territorio modenese, è entrata in una crisi irreversibile. Tale situazione – affermano Filt Cgil Modena, Fit Cisl Emilia Centrale e Uiltrasporti Uil Modena Reggio Emilia – è stata generata da errate operazioni che hanno causato una crisi di liquidità che impedisce alla Mr Job di garantire la propria continuità operativa. Nel contempo tale situazione ha generato la certezza del mancato pagamento degli stipendi di novembre che dovrebbero essere erogati ai lavoratori questa settimana”.

“Nelle due settimane intercorse dalla conoscenza di questa situazione, esplosa per così dire come un fulmine a ciel sereno in brevissimo tempo, i sindacati di settore Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti Uil, sono stai impegnati a tutti i livelli e su tutti i territori regionali (la cooperativa occupa lavoratori anche sui territori di Parma, Reggio Emilia, Bologna e Ferrara) e provinciali per “mettere in sicurezza” le retribuzioni dei lavoratori attraverso la normativa dell’obbligazione solidale, che consente di richiedere il pagamento diretto, in caso di azienda in appalto inadempiente, al committente stesso.

Sono 53 in totale i committenti presso cui operava Mr Job, di cui 35 insistenti sul territorio modenese. Ad oggi molti di questi hanno dato risposte positive e per circa 800 lavoratori nell’arco dei prossimi giorni (da oggi al 23 dicembre) le retribuzioni e la tredicesima saranno garantite dall’intervento e dal pagamento diretto da parte del committente.

Rimane al momento fuori una platea ancora molto ampia (oltre 200) di persone operanti in cantieri e presso committenti che ad oggi non hanno risposto o che hanno formalizzato la loro indisponibilità al subentro in surroga, che non ha alcuna certezza di ricevere la propria retribuzione oltre a non avere certezza di continuità operativa e lavorativa” continuano Filt Cgil Modena, Fit Cisl Emilia Centrale e Uiltrasporti Uil Modena Reggio Emilia.

“Per questi motivi sabato 14 dicembre scorso è stata svolta una assemblea provinciale unitaria che ha deciso di dare inizio alle inevitabili iniziative di protesta dichiarando uno sciopero di tutti i lavoratori di Mr Job operanti presso i cantieri che ad oggi sono rimasti silenti e da quei committenti che non hanno dato sin qui disponibilità ad assumersi la responsabilità dei pagamenti (qui indicare l’elenco dei committenti).

E’ previsto pertanto già da domani, martedì 17 dicembre 2019, una iniziativa di sciopero (che potrà continuare nei prossimi giorni) con presidio davanti a Confindustria Modena (che associa la maggior parte dei committenti), in via Carlo Zucchi (per temporaneo spostamenti dei locali di Confindustria), dalle ore 10 alle ore 12, per sollecitare ad un intervento deciso e a una rapida soluzione che consenta anche a questi lavoratori di avere una risposta in tempi brevi e traguardare, almeno in questo frangente, un sereno Natale, – concludono Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti Uil – in attesa di conoscere cosa accadrà per quanto concerne la continuità occupazionale sui cantieri, vista l’impossibilità della prosecuzione nell’attività da parte di Mr. Job”.