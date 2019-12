Previsioni meteo Emilia Romagna, martedì 17 dicembre

Nuvoloso o molto nuvoloso, con parziali e temporanee schiarite in particolare sul settore orientale. Piogge deboli-moderate sui rilievi centro-occidentali con locali rovesci; possibilità di qualche debole precipitazione sulle corrispondenti aree di pianura. Altezza dello zero termico intorno a 2500 metri. Temperature: minime tra 7/8 gradi della pianura e 10/11 gradi delle zone costiere. Massime intorno 12/13 gradi delle pianure centro-occidentali e 16/17 gradi della Romagna. Venti: deboli sud-orientali in pianura, moderati con rinforzi da sud-ovest sui rilievi. Mare: inizialmente poco mosso con moto ondoso in aumento sino a divenire mosso.