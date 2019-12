Strade bianche: interventi di manutenzione straordinaria a Soliera

Sono stati numerosi e importanti gli interventi di asfaltatura e fresatura compiuti nei mesi scorsi su svariate strade di Soliera e delle sue frazioni. In aggiunta, nei prossimi giorni, il Comune di Soliera ha predisposto in via eccezionale interventi di manutenzione anche per diverse strade bianche, presenti nelle zone di campagna e soggette a periodico deperimento a causa delle intemperie.

In particolare si interviene per una fresatura livellante e il ricarico di pietrisco su via Sabbioni, Stradello San Michele, via Papotti, via Commenda, via Ranara, Stradello Confine, via Nasi Interno, via Viazzolo, Stradello Lama, via San Domenico e stradello Sala.

Via Gandolfa, a Limidi, viene interessata solo da un ricarico di pietrisco.

I lavori prendono avvio oggi – lunedì 16 dicembre – per concludersi entro la fine del 2019, compatibilmente con le condizioni meteorologiche.

Per fornire informazioni, suggerimenti e segnalazioni è possibile iscriversi al servizio Filo Diretto, direttamente sul sito internet del Comune o presso l’Urp di via Garibaldi 48 (numero verde 800.719181).