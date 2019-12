Hokey su pista: uBroker Scandiano a Lodi nell’ultima di andata

Ultima giornata d’andata e penultima gara del 2019. Mercoledì 18 dicembre (ore 20.45, diretta streaming su hockeypista.fisrtv.it) l’uBroker Scandiano è impegnato sul campo più difficile d’Italia, quello della capolista Lodi. Un avversario insidiosissimo, nonostante sia reduce – in campionato – da due kappaò consecutivi (cosa che non succedeva da quattro anni). “Contro il Breganze – afferma il tecnico dell’uBroker, Roberto Crudeli, parlando del Lodi – ha dominato. Possiamo esserne certi, troveremo il vero Lodi. Per cui non basterà un uBroker bello come quello visto contro gli spagnoli dell’Igualada in coppa: dovremo essere ancora più cattivi in fase offensiva e ancora più concentrati in quella difensiva”.

Scandiano, che ha già staccato il pass per la Final Eight di Coppa Italia (la classificazione a uno dei primi otto posti, al termine dell’andata, è già acquisita), ha come obiettivo minimo quello della difesa della settima posizione in classifica. E ci si può riuscire in due modi: o non perdendo a Lodi o sperando che il Sarzana non batta – in casa – il Bassano dell’ex rossoblù Victor Crespo Oliva.

Dallo spogliatoio le notizie non sono tutte rosee. La condizione di forma dei singoli è buona, ma l’attaccante Massimo Tataranni (miglior marcatore rossoblù e quinto nella classifica generale) accusa ancora un problema al tendine di un polso. Roberto Crudeli lo ha convocato, ma il suo utilizzo sarà da valutare al’ultimo momento.

Sabato 21 dicembre è in programma l’ultima gara del 2019 – prima giornata di ritorno, con tutte le partite disputate nello stesso giorno. Per l’uBroker un’altra trasferta da brividi, sul campo del Breganze.

UBROKER HOCKEY SCANDIANO: Verona, Ballestero Duran, Coy Grau, Franchi, Gelmà Paz, Festa, Tataranni, Barbieri, Busani, Vecchi. Allenatore: Crudeli.

Le partite della tredicesima e ultima giornata d’andata. Sabato 14 dicembre: Viareggio-Montebello 4-3. Mercoledì 18 dicembre: Lodi-Scandiano, Forte dei Marmi-Correggio, Monza-Trissino, Valdagno-Breganze, Follonica-Sandrigo, Sarzana-Bassano.

Classifica: Lodi 27, Forte dei Marmi 24, Viareggio 23, Valdagno 21, Breganze 20, Trissino 20, Scandiano 19, Sarzana 17, Monza 13, Follonica 11, Bassano 11, Montebello 11, Sandrigo 10, Correggio 9.

Le partite della prima giornata di ritorno, sabato 21 dicembre: Follonica-Correggio, Breganze-Scandiano, Valdagno-Monza, Sarzana-Trissino, Lodi-Sandrigo, Viareggio-Bassano, Forte dei Marmi-Montebello.