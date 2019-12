Previsioni meteo Emilia Romagna, mercoledì 18 dicembre

Nuvoloso con foschie e banchi di nebbia al mattino e nella notte, in particolare sul settore orientale. Nuvolosità più compatta sul settore occidentale, dove saranno possibili anche locali e brevi piogge, più probabili in Appennino. Temperature: stazionarie o in lieve locale aumento con poca escursione termica giornaliera in particolare lungo la costa. Minime comprese tra i 6/8 gradi dell’Emilia e i 10/12 gradi del settore orientale. Massime attorno a 10-12 gradi sul settore centro-occidentale e 13/14 gradi lungo la fascia costiera. Venti: deboli in prevalenza orientali in pianura, tendenti a ruotare da nord-est nella sera. Sui rilievi venti deboli sud-orientali in rotazione da est nella sera. Mare: mosso.