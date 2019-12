Salta furto in negozio a Novellara: cittadini e carabinieri mettono in fuga i ladri

E’ andata male la trasferta delittuosa degli ignoti ladri che questa notte hanno raggiunto un negozio di autoricambi nei pressi del distributore di via Cristoforo Colombo a Novellara. L’allarme al 112 da parte di un cittadino e il rapido intervento dei carabinieri ha fatto desistere i malviventi che hanno preferito fuggire a mani vuote poco prima dell’arrivo dei militari.

L’origine dei fatti poco dopo e 2.30 di oggi 17 dicembre, quando ignoti ladri utilizzando una Fiat Punto come ariete hanno tentato di sfondare la vetrata del negozio di prodotti per auto danneggiando la saracinesca. L’allarme giunto al 112 dei carabinieri da parte di un cittadino ha però indotto i malviventi a desistere dai loro intenti e fuggire. Le ricerche dei ladri, immediatamente scattate nell’intera area della bassa reggiana, non hanno consentito per ora ai Carabinieri di intercettarli. Tuttavia dopo due ore, intorno alle 4.30 in via Arginone di Novellara, i carabinieri hanno rinvenuto una Fiat Punto risultata rubata nella notte in paese. Stando ai primi accertamenti sarebbe l’auto usata come ariete per il tentativo di furto andato a vuoto. Per questo sulla vettura i carabinieri di Novellara e del nucleo operativo di Guastalla hanno proceduto ai rilievi delle impronte digitali per cercare di trovare in sede scientifica una svolta alle indagini. Le impronte repertate saranno infatti inviate al RIS di Parma per la comparazione di quelle censite in banca dati alo scopo di identificare i malviventi.