Ugo Cornia al Circolo Arci Ribalta di Vignola

Il 18 dicembre alle 21.00 si terrà al Circolo Ribalta di Vignola la serata di Letteratura Ribaltabile con Ugo Cornia. Durante la serata l’autore presenterà “Favole da riformatorio” (venti favole dissacranti e fanciullesche per un Natale da “riformatorio”) dialogando con Ivano Gorzanelli. In collaborazione con la libreria indipendente Castello di Carta.

Ugo Cornia. Laureato in filosofia a Bologna, ha insegnato filosofia ed è stato insegnante di sostegno in una scuola superiore di Modena. Oggi è ricercatore per l’Università di Bologna. Ha intervistato Lietta Manganelli, figlia dello scrittore Giorgio Manganelli, per un libro di aforismi e paradossi (Giorgio Manganelli, Il delitto rende ma è difficile, Milano: Comix, 1997). Ha cominciato a pubblicare sulla rivista «Il semplice» (1995-1997), a cura di Gianni Celati, Ermanno Cavazzoni e Daniele Benati. Suoi racconti sono anche apparsi su altre riviste, come «Diario» (quando era diretto da Sandro Onofri) e più recentemente su «Il Caffè illustrato» e «L’accalappiacani».

Nel 2001 ha vinto il Premio Bergamo con Sulla felicità a oltranza; nel 2004 ha vinto il Premio Nazionale Letterario Pisa per la sezione Narrativa e nel 2009 il Premio Frignano con il romanzo Le storie di mia zia (e di altri parenti).

Il Circolo Ribalta si trova in via Zenzano a Vignola. Ingresso riservato ai soci Arci.