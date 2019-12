Incendio di un appartamento, stamane, in via Santo Stefano 38, in centro a Bologna. All’interno c’era una persona che è stata soccorsa immediatamente. I vigili del fuoco sono intervenuti con otto mezzi (autoscala e autobotti) e squadre da distaccamenti cittadini e centrale. La chiamata di soccorso è arrivata alla sala operativa 115 alle 9.30. Intervento in corso.