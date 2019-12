Consiglio comunale di Formigine, ultima seduta dell’anno giovedì 19 dicembre

E’ convocato per domani sera, giovedì 19 dicembre alle 20.30, l’ultimo consiglio comunale di Formigine per il 2019. I lavori si apriranno con sei delibere legate alla programmazione economico finanziaria dell’ente per il bilancio preventivo 2020/22 (nota di aggiornamento al DUP, budget della Formigine Patrimonio, revisione delle partecipate, copertura costi e tariffe per servizi a domanda individuale, ricognizione aree e fabbricati oltre alla delibera di bilancio vera e propria). A seguire la discussione di tre mozioni presentate dai gruppi consiliari. Come di consueto sarà attiva la diretta streaming del lavori che potranno essere seguiti sul canale YouTube del Comune di Formigine alla sezione “Live”.