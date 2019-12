Destinatario di mandato di cattura, individuato ed arrestao a Reggio grazie al fiuto di Victor

Nella tarda mattinata di ieri, martedì 17 dicembre, un 23enne su cui pendeva un mandato di cattura è stato individuato e arrestato dagli agenti del Nucleo antidegrado della Polizia locale di Reggio Emilia all’interno del parco del Popolo. Il giovane, che aveva con sé una dose di cocaina, è stato individuato grazie al fiuto di Victor, il cane poliziotto in dotazione alla Polizia locale reggiana.

L’intervento è avvenuto intorno alle 12.30 di ieri, durante uno dei controlli che gli agenti stavano effettuando nell’ambito del progetto “Scuole sicure” all’uscita degli studenti dagli istituti scolastici. L’operazione di controllo ha consentito d’individuare un giovane di 23 anni, I. L., di origini tunisine, che stazionava con fare sospetto all’interno del parco, nel pressi della vicina scuola. Le tracce dello stupefacente che l’uomo aveva con sé non sono sfuggite a Victor, che ha subito portato gli agenti verso di lui. Fermato per le verifiche di legge, il giovane ha spontaneamente consegnato una dose di 0,5 grammi di cocaina nascosti nel portafoglio.

I controlli condotti dagli agenti hanno inoltre fatto emergere che sul 23enne pendeva un provvedimento di misura cautelare emesso dalla Questura di Reggio Emilia per reati connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane, portato negli uffici del Comando per l’applicazione del provvedimento, è stato poi posto agli arresti domiciliari in attesa dell’avvio del procedimento giudiziario. Contestualmente, il giovane è stato segnalato alla Prefettura come consumatore di sostanze stupefacenti.

