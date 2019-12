Incendio in appartamento in centro a Bologna: morto un uomo

Le squadre dei Vigili del fuoco in tarda mattinata erano ancora impegnati per bonificare l’incendio di questa mattina in un appartamento al terzo piano di via Santo Stefano 38, in pieno centro a Bologna, incendio propagatosi al tetto dell’edificio. All’interno è stato recuperato il corpo senza vita di un uomo. La vittima è un 73enne, medico in pensione. Il rogo è divampato nel sottotetto adibito a studio, pieno di mobili in legno e libri.

A dare l’allarme, la moglie 70enne che si trovava a casa, spiegando che il marito era intrappolato nel sottotetto che stava andando a fuoco. L’anziano, infatti, ha sentito un piccolo scoppio al piano di sopra, è salito nel sottotetto ed è rimasto bloccato.

La donna è incolume, ma sotto choc ed è stata assistita dal 118 presente con ambulanza e automedica. Le cause dell’incendio sono ancora in corso in accertamento.