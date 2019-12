Agli scrutatori carpigiani viene chiesto di comunicare la propria disponibilità

Gli iscritti all’Albo Scrutatori del Comune di Carpi hanno tempo fino a lunedì 30 dicembre per comunicare il proprio interesse a operare ai seggi in occasione delle elezioni regionali del 26 gennaio 2020: per la nomina, infatti, sarà data precedenza a coloro che hanno dato disponibilità, e si trovano in una condizione di disagio (mancanza di lavoro o assenza di reddito).

Tale procedura – da svolgere on line sul sito del Comune – serve a evitare che vengano nominate persone impossibilitate, o persone non più interessate, ma che non hanno chiesto d’essere cancellate dall’albo.

Le comunicazioni ricevute dall’Ufficio Elettorale saranno valutate dalla Commissione Elettorale, che si riunirà in seduta pubblica la prima settimana di gennaio (data e ora saranno pubblicate sul sito del Comune). A seguire, coloro che saranno nominati scrutatori riceveranno apposita notifica a domicilio.

Per questa tornata elettorale il compenso è di 120€ (€ 61 per il seggio speciale): gli scrutatori dovranno rendersi disponibili presso i rispettivi seggi sabato 25 gennaio dalle ore 16:00 fino al termine delle operazioni preliminari alle votazioni (firma e timbratura delle schede ecc.), domenica 26 gennaio dalle 07:00 alle 23:00 per il voto, quindi, a oltranza, per lo scrutinio delle schede, fino alla sua conclusione.

I cittadini iscritti all’Albo Scrutatori sono attualmente circa 2.400: per la gestione delle 75 sezioni elettorali di Carpi ne servono trecento.

Per informazioni: QuiCittà-URP via Berengario, 4 tel. 059649213; per chiarimenti Ufficio Elettorale, via Manicardi, 38 tel. 059649574