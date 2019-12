ANVA-Confesercenti e FIVA-Confcommercio sul Mercato della Versilia a Fiorano Modenese il 22 dicembre

“A quanti altri ancora mercati della Versilia o di Forte dei Marmi dovremo assistere quest’anno?” chiedono gli operatori ambulanti modenesi e ANVA (Associazione Nazionale Venditori Ambulanti) Confesercenti Modena e FIVA (Federazione Italiana Venditori Ambulanti) Confcommercio Modena con riferimento al prossimo, in programma il 22 dicembre a Fiorano Modenese.

“Il presunto valore aggiunto ai comuni che li ospitano, o il richiamo che dovrebbero generare non nascondono il danno soprattutto economico causato agli operatori del commercio ambulante locali per il continuo susseguirsi di queste manifestazioni. E le ricadute negative si toccano con mano: mercati settimanali quasi deserti, acquirenti in calo e incassi col segno meno. La nostra contrarietà a questo evento come a tutti gli altri del genere, in cui vengono chiamati commercianti da fuori regione a discapito di quelli modenesi, è netta. E per la sola semplice ragione che queste scelte aggravano ulteriormente la già non facile situazione vissuta dal commercio ambulante locale alle prese tra crisi dei consumi e fisco”.

“Riteniamo doveroso ricordare all’Amministrazione comunale che questi eventi non hanno una vera caratterizzazione merceologica o geografica. Perché e lo sottolineiamo, al di là del nome evocativo vengono commercializzate le medesime merceologie e gli stessi prodotti del mercato settimanale.”