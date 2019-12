Firmato il Disciplinare per la sistemazione del Castello di Montegibbio

E’ stato firmato ieri pomeriggio in sala Giunta, da parte del Segretario regionale Mibact per l’Emilia Romagna Corrado Azzolini e del Sindaco Gian Francesco Menani, il “Disciplinare regolante i rapporti tra il Segretariato Regionale del Mibact per l’Emilia Romagna e il Comune di Sassuolo per l’attuazione dell’intervento Castello di Montegibbio”.

L’importo complessivo dell’intervento è pari ad €4.000.000, a valere sulle risorse stanziate dall’art.1 comma 140 della Legge n°232 del 11 dicembre 2016 di cui al Decreto Mibact 106 del 19 febbraio 2018, suddivisi per annualità in €1.750.000 per il 2020 e il 2021 e €500.000 per il 2022.

Il Comune di Sassuolo provvederà entro 30 giorni all’affidamento dell’incarico di progettazione dello studio di fattibilità tecnica.