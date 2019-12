Sasso Marconi: auto in bilico su scarpata dopo incidente, salva la conducente

Intorno alle 11.00 i Vigili del fuoco sono intervenuti per un incidente stradale avvenuto in via Lagune, nel territorio comunale di Sasso Marconi. Due auto si sono scontrate, una è rimasta sulla sede stradale mentre l’altra è uscita fuoristrada rimanendo in bilico tra il piano stradale e la scarpata. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la vettura, estraendo la donna alla guida rimasta bloccata nell’abitacolo, poi consegnata ai sanitari del 118. Sul posto, oltre ai pompieri e al 118, la Polizia locale.