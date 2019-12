La Guardia di Finanza dona regali ai piccoli pazienti della clinica Pediatrica del Sant’Orsola di Bologna

In occasione delle imminenti festività natalizie, il Comandante Regionale dell’Emilia Romagna della Guardia di Finanza, Generale di Divisione Giuseppe Gerli, e alcuni membri dell’Organo di Rappresentanza regionale delle Fiamme Gialle, questa mattina, si sono recati in visita al Reparto di Pediatria Specialistica del Policlinico Sant’Orsola – Malpighi di Bologna, ove sono stati accolti dal Direttore e Responsabile del Reparto, Professor Andrea Pession e dal Professor Claudio Borghi, Direttore della Medicina Interna del Dipartimento cardio-toracico- vascolare.

La visita, che è da ricondurre nel solco dell’attenzione che le Fiamme Gialle, sia in forma aggregata che come singoli, sempre rivolgono alle problematiche sociali nel loro complesso, ha voluto testimoniare ai bambini ricoverati e ai loro familiari, la vicinanza e l’affetto di tutti gli uomini e le donne della Guardia di Finanza dell’Emilia Romagna e formulare loro i più sinceri auguri di Buon Natale e soprattutto di una pronta guarigione.

Le Fiamme Gialle hanno inoltre voluto dare ulteriore contenuto alla loro visita con alcuni doni natalizi che andranno ad arricchire la ludoteca del Reparto di Pediatria, per regalare ai piccoli pazienti momenti di gioia e spensieratezza e per rendere più piacevole e confortevole la loro permanenza nella rinomata struttura pediatrica cittadina.