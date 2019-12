L’omaggio live di Ron all’amico di sempre Lucio Dalla, il 23 dicembre al Teatro EuropAuditorium di Bologna

Dopo aver attraversato tutta l’Italia, Ron concluderà Lucio!! Il Tour, l’omaggio live all’amico di sempre Lucio Dalla, il 23 dicembre al Teatro EuropAuditorium di Bologna. Una data speciale, quella bolognese, che sarà la perfetta chiusura dell’importante tour, partito nel maggio 2018 dal Teatro Dal Verme di Milano.

«Ron è un autore straordinario che con la sua creatività ha saputo innovare il linguaggio della musica italiana. È un piacere annunciare che il sindaco Virginio Merola ha deciso di conferirgli la Turrita d’Argento – afferma l’Assessore alla Cultura e Promozione della città del Comune di Bologna Matteo Lepore – che gli consegneremo in Comune in occasione del concerto. A questo proposito, desidero ringraziare Ron perché al Teatro Europauditorium ricorderà Lucio Dalla come un’icona della nostra musica e ci affiancherà nel promuovere la sua arte e la sua figura come patrimonio culturale internazionale».

«Cantare Lucio Dalla è un’esperienza che mi ha insegnato a capire tutta la sua grandezza, la sua unicità», dichiara Ron.

«Il tour di Ron è stato un grande omaggio a Lucio Dalla e soprattutto un ricordo affettuoso da parte di un caro amico che Fondazione Lucio Dalla insieme a Pressing Line è oggi felice di avere l’occasione di ringraziare. Siamo davvero felici che il tour si concluda a Bologna rinnovando l’affetto che ha sempre legato Lucio alla sua città e auguriamo una grande accoglienza a Lucio!! che a Bologna tra l’altro riporterà l’inedito “Almeno pensami” che, partito dallo “Studiolo” di Lucio di Via D’Azeglio, affidato con gioia alla magica interpretazione di Ron in occasione di Sanremo 2018, ha emozionato tutta l’Italia», dichiara Andrea Faccani, Presidente della Fondazione Lucio Dalla.

