Tanto cinema e non solo, anche un suggerimento per un originale regalo di Natale. Il cartellone del periodo delle Feste dell’Auditorium Enzo Ferrari di Maranello – la cui programmazione e gestione è affidata per il secondo anno consecutivo al Circuito Regionale Multidisciplinare di ATER in collaborazione con l’Amministrazione comunale – è davvero ricco di film di qualità: prime visioni italiane e straniere, e titoli per tutta la famiglia.

Fino al 6 gennaio 2020, nell’ambito di “Magico Natale all’Auditorium Ferrari”, verranno proposti il nuovo e ultimo episodio di una delle saghe cinematografiche più amate e longeve di tutti i tempi, “Star Wars – L’ascesa di Skywalker” diretto da J.J. Abrams (fino al 26 dicembre), il divertente film d’animazione “Spie sotto copertura” di Nick Bruno e Troy Quane (dal 25 al 31 dicembre pomeriggio e prima serata), l’ultimo lavoro di Ozpetek “La dea fortuna” con Stefano Accorsi, Edoardo Leo e Jasmine Trinca (dal 27 al 31 dicembre) e il nuovo attesissimo film di Matteo Garrone “Pinocchio” con Roberto Benigni e Federico Ielapi (dal 1° al 6 gennaio 2020). Ingresso intero 7.00 euro, ridotto 5.00 euro. In più si possono sottoscrivere abbonamenti sia interi che ridotti per 5 film a scelta della Stagione, rispettivamente a 30.00 euro e a 20.00 euro. E per un originale regalo – per familiari, amici o anche per sé stessi – ecco ‘Regala un’esperienza’, ovvero la possibilità di donare a Natale una poltrona dell’Auditorium Ferrari, per condividere la bellezza del teatro e del cinema facendo vivere un’emozione speciale a chi si ama. Si potrà scegliere tra 1 spettacolo teatrale o 3 spettacoli teatrali con formula Carnet della Stagione 2109/2020, tra 1 spettacolo o 1 abbonamento alla rassegna per bambini ragazzi e famiglie ‘Teatro XXS’, oppure tra 5 film della rassegna ‘Cinema d’essai’ oppure tra 5 film in prima visione. Per informazioni più specifiche e costi: telefonare al numero 0536943010 oppure scrivere una mail ad auditoriumferrari@ater.emr.it