Tina De Falco presidente del Forum Volontariato di Fiorano Modenese

Nell’incontro di metà dicembre, l’ultimo del 2019, il Forum delle Associazioni del Comune di Fiorano Modenese ha eletto come nuovo presidente Tina De Falco dell’associazione INArte. Il Forum da anni raggruppa le numerose associazioni no profit presenti sul territorio di Fiorano Modenese e non solo, al fine di valorizzare la loro partecipazione alle attività dell’amministrazione, riconoscendone l’importanza per la vita della comunità. La nuova presidente succede a Sergio Pederzini e resterà in carica fino a dicembre 2022.

Tina De Falco, con la sua associazione collabora da diversi anni con il Comune nell’organizzazione di mostre ed eventi di arte e cultura, tra cui l’appuntamento domenicale de ‘Il tè delle cinque’.

Gestisce inoltre lo Splash Museum, unica galleria d’arte allestita all’interno di una scuola primaria, che è stato recentemente selezionato per il premio Atlante Italian Teacher Award, in collaborazione con Repubblica, oltre ad avere ricevuto altri riconoscimenti.

Alla nuova presidente del Forum delle associazioni di Volontariato vanno gli auguri di buon lavoro di tutta l’amministrazione comunale di Fiorano Modenese.