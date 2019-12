Kit di raccolta rifiuti consegnato a “Puliamo Vignola” e MuoviVi

Questa sera, prima dell’inizio del consiglio comunale, il vicesindaco e assessore all’ambiente del Comune di Vignola, Angelo Pasini, ha consegnato a rappresentanti dei gruppi “Puliamo Vignola” (fondato dal 16enne vignolese Davide Cianfoni) e MuoviVI (coordinato da Fiorella Berselli) dei kit per la raccolta dei rifiuti. I kit consistono in guanti, sacchi e adesivi da attaccare ai sacchi, per evidenziare di volta in volta che non si tratta di abbandoni, bensì di un’opera meritoria a beneficio di tutta la comunità.

Nel suo discorso introduttivo, Pasini ha evidenziato l’alto senso civico di questi due gruppi e l’importate lavoro che stanno facendo per tutta la città. Sul fronte del riciclo e recupero dei rifiuti, il vicesindaco ha inoltre annunciato che il prossimo impegno dell’Amministrazione, da attivare già col prossimo anno, sarà un’importante azione anti – spreco alimentare, cercando di recuperare il più possibile, grazie a un dialogo aperto con i vari supermercati della zona e non solo, il cibo ancora perfettamente integro che normalmente viene buttato, per metterlo a disposizione delle persone e delle famiglie bisognose.