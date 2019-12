Nuovo defibrillatore a Cavazzona di Castelfranco Emilia

Cavazzona sempre più cardioprotetta. Grazie all’iniziativa voluta e realizzata dai commercianti del territorio, ieri è stato ufficialmente consegnato alla cittadinanza un nuovo defibrillatore che sarà a disposizione davanti al salone “Ciuffi pazzi” di via Boldrini. Sono state infatti le due titolari del negozio di parrucchiera a ideare questa iniziativa – subito seguite e sostenute da altri colleghi commercianti, insieme al contributo dei volontari di Bosco Albergati – sostituendo il classico dono natalizio con una raccolta fondi destinata proprio all’acquisto del defibrillatore. E così, con la partecipazione della cittadinanza e alla presenza del Sindaco di Castelfranco Emilia Giovanni Gargano, ieri pomeriggio è avvenuta la consegna del dispositivo. Questo nuovo DAE (defibrillatore automatico esterno), presidio fondamentale nei casi di arresto cardiaco da fibrillazione ventricolare severa, sarà dunque un concreto supporto nei casi di emergenza ed utilizzabile dalle persone formate nell’attesa dell’arrivo dei soccorsi.

«Desidero esprimere il mio grande plauso a Monica e Francesca insieme a tutti i commercianti della zona e ai volontari di Bosco Albergati per questa lodevole iniziativa, un bellissimo regalo di Natale per tutto il territorio. Il fattore tempo nei casi di arresto cardiaco è sicuramente determinante. Intervenire nel più breve tempo possibile, prima che i danni da ipossia divengano irrimediabilmente irreparabili, è infatti fondamentale. Sono felicissimo per questa importante novità che rappresenta con concretezza un ulteriore miglioramento sul fronte della sicurezza sanitaria e un passo in più, e in avanti, verso quello che è un mio sogno: arrivare ad avere nel tempo un defibrillatore per ogni condominio» ha dichiarato soddisfatto e con orgoglio il Sindaco di Castelfranco Emilia Giovanni Gargano.