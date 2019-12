Oggi a Bologna sessione di addestramento per i Vigili del fuoco circa le tecniche d’intervento in caso di incendio di tetti di abitazioni

Presso il comando dei vigili del fuoco di Bologna si è svolta oggi una sessione interna di addestramento e debriefing sulle cause e sulle tecniche di intervento in caso di incendio di tetti di abitazioni. Il riferimento è immediato: l’intervento dei giorni scorsi in via Santo Stefano al centro di Bologna.

Due i filoni del l’addestramento: le cause che possono scatenare il fuoco in relazione alla tipologia del tetto (ventilato o no), le tecniche per impedire il propagarsi delle fiamme (sezionare il tetto in base alla velocità di propagazione dell’incendio), le modalità di attacco del rogo se in presenza di un tetto ventilato o no. Altro filone riguardava le tecniche per muoversi sul tetto e l’allestimento di sistemi di sicurezza come la Life line e i vari tipi di imbragatura.

Questo breve seminario, mira ad affinare le tecniche di intervento in questi casi e a mettere a fuoco le criticità di tali scenari.