Orari durante le festività natalizie: le aperture di Comune, Castello e Hub in Villa Formigine

A Formigine gli uffici comunali rimarranno chiusi come di consueto nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2019 e dell’1 e 6 gennaio 2020. Attivi nei giorni di chiusura ii numeri telefonici di reperibilità, che saranno i seguenti: per emergenze rivolgersi alla Polizia Municipale allo 059/557733 dalle 7.00 alle 19.00; per denunce di nascita e morte telefonare dalle ore 8.00 alle ore 10.00 al numero 328/1505300; per funerali rivolgersi dalle ore 8.00 alle ore 10.00 al numero 329/2108066. Lo Sportello ACER e lo Sportello Stranieri saranno chiusi dal 23 dicembre al 6 gennaio: riapriranno regolarmente martedì 7 gennaio per quel che riguarda lo Sportello Stranieri e lunedì 13 gennaio per lo Sportello ACER.

Nel polo culturale di Villa Gandini, la Biblioteca Daria Bertolani Marchetti resterà chiusa a causa dei lavori di predisposizione dell’aria condizionata. Sarà comunque possibile restituire pubblicazioni e materiali presi in prestito e fare richiesta di nuovi prestiti, che saranno consegnati agli utenti appena possibile.

I servizi del polo di Villa Gandini (Biblioteca Ragazzi Matilda, Hub in Villa) resteranno chiusi in occasione delle festività (25 e 26 dicembre 2019, 1 e 6 gennaio 2020) e nelle giornate di martedì 24 e 31 dicembre 2019. Nelle giornata del 23, 27, 28 e 30 dicembre Hub resterà aperto esclusivamente per le attività di studio, lettura di quotidiani e riviste ed accesso a Internet.

Il Museo del Castello di Formigine resterà aperto in via straordinaria giovedì 26 dicembre 2019, mercoledì 1 e lunedì 6 gennaio 2020 dalle 15.00 alle 18.30. Domenica 5 gennaio 2020 il Museo del Castello sarà aperto dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.30. Resterà invece chiuso il 24, il 25 e il 31 dicembre. Sabato 28 e domenica 29 dicembre il Museo del Castello osserverà i seguenti orari: il mattino dalle 10.00 alle 13.00 e il pomeriggio dalle 15.00 alle 19.00.