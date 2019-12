Carpi, giovane denuncia presunta rapina. Indagano i carabinieri

Un cittadino tunisino di 19 anni, incensurato, operaio, residente regolarmente in Italia, ha denunciato di essere stato bloccato e percosso da due sconosciuti che gli avrebbero poi sottratto il portafoglio contenente del denaro. I fatti sarebbero avvenuti questa notte verso l’una a Carpi in via Bollitora interna.

Il giovane, ricorso alle cure dei sanitari, è stato giudicato guaribile in 10 giorni per trauma policontusivo. I carabinieri di Carpi stanno svolgendo accertamenti sulla presunta rapina, per capire l’esatta dinamica della vicenda che non appare del tutto chiara.