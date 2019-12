A Modena ultimo appuntamento 2019 con le “Camminate di Quartiere”

Ultimo appuntamento domenica 29 dicembre con le tradizionali “Camminate di Quartiere” la manifestazione non competitiva che invita tutti i cittadini a camminare insieme alla riscoperta della città.

L’ultima camminata dell’edizione 2019 si svolge nel Quartiere 2 (San Lazzaro, Modena est, Crocetta) e sono quattro i percorsi possibili in modo da adattarsi all’allenamento e alle energie di tutti i partecipanti: il più breve è di 3,5 chilometri; si sale quindi a 6 chilometri, poi a 11,5 e, infine, per i più allenati, il più lungo di 15 chilometri.

Il ritrovo è alla Polisportiva Modena est, in viale Indipendenza 25. La partenza è alle 9 per camminatori, marciatori e praticanti fitwalking; alle 9.30 per le camminate. Le iscrizioni sono gratuite e si ricevono dalle 8 fino a 10 minuti prima della partenza presso la società che organizza la singola camminata. Tutti i partecipanti riceveranno un premio all’arrivo.

La manifestazione, che da sempre prevede un appuntamento in ciascun Quartiere, è promossa dal Comune di Modena in collaborazione con il Comitato coordinamento attività podistica amatoriale e gli enti di promozione sportiva Aics, Csi e Uisp, e con il sostegno di Conad.