Auto a fuoco lungo via Ranzani a Bologna

Oggi pomeriggio poco dopo le 15 i vigili del fuoco dal distaccamento cittadino Carlo Fava, sono intervenuti per l’incendio di una vettura. L’automobile, un modello datato alimentato a GPL, giunta al semaforo all’incrocio tra via Camillo Ranzani e viale Berti Pichat, ha preso fuoco nel vano motore, anteriormente. Le fiamme si sono subito fatte alte e il conducente, un uomo, è uscito immediatamente dalla auto.

Subito sul posto, i vigili del fuoco hanno spento l’incendio e messo in sicurezza il serbatoio di gas del mezzo, evitando così guai peggiori. Interdetta alla circolazione parte di via Ranzani per le operazioni di soccorso. Qualche disagio alla circolazione. Sul posto oltre al 115 anche la polizia di Stato e la polizia locale per la gestione della viabilità.