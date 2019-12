Lapam Zona del Sorbara: “Disservizi postali nell’area, necessario fare qualcosa per ripristinare la normalità”

“In queste ultime settimane ci sono arrivate numerose segnalazioni da parte di nostri associati della Zona del Sorbara, e in particolare da Nonantola e Ravarino, circa disservizi postali. In alcuni casi ci è stato segnalato che il servizio di consegna delle raccomandate abbia recapitato l’avviso di giacenza al destinatario senza prima suonare il campanello. Questo, naturalmente, costringe privati e aziende (dato che molte comunicazioni viaggiano ancora in formato cartaceo) a perdere tempo prezioso in fila allo sportello per ritirare la comunicazione e a intasare di conseguenza anche gli uffici postali del territorio”. Lapam Confartigianato della Zona del Sorbara segnala così un disservizio che procede da oltre un mese e che nelle ultime settimane si è acuito in particolare a Nonantola, Ravarino e in generale nei piccoli comuni dell’area.

“L’ufficio postale di Nonantola è perennemente intasato con file costanti, complice anche questo disservizio – riprende Lapam -. Il recapito viene gestito da Modena e comunque non si tratta di un problema dovuto agli addetti dei vari uffici ma di una situazione più complessa. Purtroppo, però, questo disservizio danneggia sia i privati che le aziende, e questo emerge anche dai sempre più numerosi post sui social media. A questo punto – conclude Lapam Confartigianato – è necessario fare qualcosa per ripristinare la normalità di questo servizio”.