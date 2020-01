Cade lo “scudo” di porta Saragozza

Poco dopo le 18:15 la sala operativa 115 ha ricevuto una chiamata per la caduta dello scudo con scritto “libertas” che era tenuto da un leoncino sulle mura di Porta Saragozza. I vigili del fuoco intervenuti hanno provveduto a transennare l’area interessata, avvertire la Polizia Locale e a valutare col funzionario la tenuta dei rimanenti pezzi non caduti.

Dopo questa valutazione il personale ha rimosso tutti i pezzi pericolanti mettendo in sicurezza la zona.

Non ci sono stati feriti.