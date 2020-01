Regionali 2020, oltre 140mila gli elettori di Modena chiamati alle urne

Le elezioni per il rinnovo dell’Assemblea Legislativa e del Presidente della Giunta regionale dell’Emilia-Romagna si svolgeranno nella sola giornata di domenica 26 gennaio 2020 dalle 7 alle 23.

Per le elezioni comunali saranno oltre 140 mila gli aventi diritto al voto: circa 67 mila maschi e circa 73mila femmine. Il numero è ancora provvisorio, in quanto quello ufficiale sarà reso noto 15 giorni prima del voto registrando i cambiamenti anagrafici intercorsi. Rispetto alle elezioni Europee, in cui il numero di votanti era di circa 173.500, il dato per le Regionali è un po’ più basso, in quanto non votano i cittadini comunitari.

Le sezioni elettorali sul territorio comunale saranno 190, allestite nelle sedi di scuole elementari e medie. Sono previsti anche due seggi all’ospedale di Baggiovara e due al Policlinico.

Sono sette i candidati in corsa per la carica di Presidente della Giunta regionale, mentre 17 sono le liste collegate. Ciascun candidato a presidente, infatti, ha dichiarato all’atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per l’elezione dell’Assemblea legislativa regionale.

Nel pomeriggio di oggi, venerdì 3 gennaio, l’Ufficio elettorale di via Santi, ha ricevuto la comunicazione dalla Prefettura di Modena circa il sorteggio dei candidati e delle liste collegate e cioè l’ordine di presenza delle liste sulla scheda e sui tabelloni collocati negli spazi d’affissione per la propaganda. Sarà la Giunta con una delibera ad assegnare formalmente gli spazi in base al risultato del sorteggio.

Il primo spazio da sinistra spetta alla candidata presidente Marta Collot, seguono in ordine Lucia Borgonzoni, Simone Benini, Laura Bergamini, Stefano Bonaccini, Domenico Battaglia e Stefano Lugli.

L’ordine delle liste provinciali è invece il seguente:

Bonaccini Presidente collegata al candidato presidente Stefano Bonaccini;

Emilia Romagna Coraggiosa Ecologista Progressista con candidato presidente Stefano Bonaccini;

Potere al Popolo collegata al candidato presidente Marta Collot;

L’Altra Emilia Romagna con candidato presidente Stefano Lugli;

+Europa con candidato presidente Stefano Bonaccini;

Movimento Cinque Stelle con candidato presidente Simone Benini;

Volt Emilia Romagna con candidato presidente Stefano Bonaccini;

Lega collegata al candidato presidente Lucia Borgonzoni;

Fratelli d’Italia con candidato presidente Lucia Borgonzoni;

Europa Verde con candidato presidente Stefano Bonaccini;

Rete Progetto Emilia Romagna con candidato presidente Lucia Borgonzoni;

Forza Italia con candidato presidente Lucia Borgonzoni;

Il Popolo della Famiglia-Cambiamo Insieme per l’Emilia Romagna con candidato presidente Lucia Borgonzoni;

Partito Democratico con candidato presidente Stefano Bonaccini;

Movimento 3V Vaccini Vogliamo Verità con candidato presidente Domenico Battaglia;

Giovani per l’Ambiente con candidato presidente Lucia Borgonzoni;

Partito Comunista con candidato presidente Laura Bergamini. .

È di circa mille metri quadri lo spazio disponibile a Modena per la propaganda elettorale delle liste che si candidano alle elezioni Regionali 2020. E sono 25 le postazioni (ciascuna costituita da 30 tabelloni) destinate dal Comune per le affissioni di stampati, giornali murali e manifesti per la tornata elettorale.

Per le Regionali, negli spazi assegnati ogni lista potrà esporre i propri manifesti e quelli del candidato che la lista sostiene. Ogni spazio per le liste ha una superficie di due metri per uno, quello per i candidati a presidente ha una superficie di metri uno per 0,70, sempre su una linea orizzontale.

Le 25 postazioni previste sono tre nel centro storico; cinque per San Lazzaro, Modena Est e Crocetta; 11 per San Faustino, Saliceta San Giuliano, Madonnina e Quattro Ville; sei per Buon Pastore, Sant’Agnese San Damaso. Nel Centro storico le postazioni sono in piazza Cittadella, viale delle Rimembranze, via Paolucci.

Nel quartiere Crocetta, San Lazzaro e Modena Est le postazioni sono in strada Albareto, ai Mulini nuovi, a Modena Est in via Emilia Est 1375, in via Divisione Acqui all’incrocio con viale dello Sport e in viale Gramsci.

Nel quartiere San Faustino, Madonnina e Quattro Ville gli spazi sono a Baggiovara, Cittanova, Ganaceto, Lesignana, Cognento, Marzaglia nuova, Saliceta S. Giuliano, Villanova, Tre Olmi, via Amundsen alla Madonnina e in viale Corassori.

Nel quartiere Buon Pastore, Sant’Agnese le postazioni sono in via Vignolese a San Damaso, in via San Martino di Mugnano a Portile, in via Campi, in via Sassi, e due in via Morane.

Per informazioni online sul voto e le elezioni è disponibile e costantemente aggiornata una sezione del portale internet comunale (www.comune.modena.it).