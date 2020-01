Un weekend ricchissimo di appuntamenti a Casalgrande per festeggiare l’Epifania

Per Casalgrande, quello che concluderà le feste di Natale con l’Epifania sarà un fine settimana pieno di iniziative per grandi e piccini. Da sabato 4 gennaio la mostra collettiva di fotografie del Fotogiro 2020 (dal titolo ‘Fantasie. Narrazioni. Regole. Invenzioni’) sarà visitabile presso la sala espositiva Incontro di piazza Ruffilli.

Domenica 5 gennaio ritrovo alle ore 20 presso il bar I Care per la ‘Passeggiata di Natale sotto le stelle’, che arriverà alle ore 21.30 presso il Quagliodromo con Panettone e Vin Brulé per tutti (offerta libera).

Lunedì mattina, 6 gennaio, alle ore 9,30 arriva la Befana in piazza Martiri della Libertà, con caramelle per tutti i bambini. Dalle ore 10 prenderà il via la Chocolate Run, che prevede quattro percorsi non competitivi e una gara competitiva da 9 chilometri (a cui è possibile iscriversi fino alla mezzanotte di sabato 4 gennaio). Il ricavato dalle iscrizioni sarà devoluto alle scuole di ogni ordine e grado di Casalgrande.

Il 6 gennaio si chiuderà con Epiphany Dreams alle ore 16 al Teatro De André: uno spettacolo che unisce clownerie, mimo, bolle di sapone giganti e marionette e i cui protagonisti saranno un clown e una ballerina, un amore da conquistare, oggetti che prendono vita.