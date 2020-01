Incidente stradale a Casoni di Borgo Capanne

Ieri sera poco dopo le 23:15 i vigili del fuoco di Gaggio Montano sono stati allertati per un intendete stradale in località Casoni di Borgo Capanne (comune di Alto Reno Terme).

All’arrivo sul posto il conducente e i passeggeri erano già stati estratti dall’abitacolo dal personale del 118. I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l’auto.

Sul logo dell’incidente anche i carabinieri per i rilievi del caso. Gli occupanti del veicolo sono stati portati all’ospedale per accertamenti.